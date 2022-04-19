الأولى
تفكيك شبكة تهجر فتيات للدعارة
كمين يطيح بأفرادها ضواحي الحسيمة والمتهمون يبتزون العائلات للمطالبة بفدية فككت المصالح الأمنية في إمزورن، بإقليم الحسيمة، شبكة إجرامية، يقودها مغربيان يقيمان في أوربا، مهمتها تهجير فتيات واستغلالهن في الدعارة وابتزاز أسرهن. وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية أعضاء الشبكة، التي تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 عاماأكمل القراءة »
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