بانوراما
“الفلفلة” تتسيد سوق الخضر بليساسفة
20 درهما في الأسواق الشعبية والأسر تعتبر ارتفاع الأسعار إجهازا على “الدرويش” شهدت أسعار الخضر بالمغرب شهرا قبل رمضان ارتفاعا ملحوظا قبل أن تزداد أكثر حدة خلال شهر الصيام، فلم يكد المواطن المغلوب على أمره يستوعب حقيقة بيع الطماطم بثمن خيالي يتحدد في 13 درهما للكيلوغرام دون أن ينزل فيأكمل القراءة »
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