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بانوراما

علال الفاسي في احتفالات موسم مولاي إدريس

منذ 36 ثانية
الزوايا في الأرشيف الفرنسي 5 زعيم حزب الاستقلال ألقى قصيدة شعرية طويلة مجد فيها الإسلام وأشاد بالأسرة العلوية تعتبر الوثائق التاريخية مصدرا مهما في التاريخ، إذ توفر معلومات تاريخية وجب التحقق من صحتها وتوظيفها في مجالات البحث التاريخي لإعطاء وضمان مصداقية للحقائق التاريخية. وكما يقال «لا تاريخ بدون وثائق». سعيدأكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية
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