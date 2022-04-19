حوادث
سقوط وكيل الملك المزيف ببيوكرى
ألقت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية بيوكرى، أخيرا، القبض على جانح، عرض أشخاصا للنصب والاحتيال وسطا على مبالغ مالية مهمة، إثر انتحاله صفة وكيل الملك بإنزكان. وجرى إيقاف المشتبه فيه تحت إشراف وكيل الملك بإنزكان شخصيا، وبالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي ببيوكرى، بعد إفطار الخميس، من أجل النصب والاحتيالأكمل القراءة »
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