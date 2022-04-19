بانوراما
نصائح ادهشور*
عصير الفواكه لا يعوض الطازجة يعتقد الكثير من الأشخاص، أنه بإمكان عصير الفواكه تعويض استهلاك الطازجة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما. وتتبعت إحدى الدراسات الأمريكية والتي نشرت خلال 2019، 13000 مواطن أمريكي تتراوح أعمارهم ما بين 45 سنة فما فوق، على مدى ست سنوات، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذينأكمل القراءة »
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