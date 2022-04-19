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حوادث

إيقاف زعيم عصابة بالدريوش

منذ 4 ساعات
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور أخيرا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب” الديستي “، من إيقاف زعيم عصابة إجرامية وصفت بـ”الخطيرة” بإقليم الدريوش. وحسب مصادر ” الصباح”، فإن جماعة وردانة نواحي ابن الطيب، عاشت على وقع استنفار أمني غير مسبوق، إذ قامتأكمل القراءة »


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