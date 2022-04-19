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بانوراما

الصيـام يخفـف التهـاب المـرارة

منذ 5 دقائق
الدكتورة بدا قالت إن المسموح لهم بالصوم ملزمون باتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون كشفت الدكتورة مونية بدا، بعض تأثيرات الصيام على المرضى الذين يعانون التهاب المرارة. وأوضحت بدا في حوار مع “الصباح”، أنه في بعض الحالات يسمح لهم بالصيام، لكن شرط اتباع بعض النصائح، منها الاعتماد على نظامأكمل القراءة »


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