أسواق
تشكيلة جديدة من منتجات “شياومي” في السوق
أطلقت علامة “شياومي” مجموعة من المنتجات الجديدة في السوق المغربية. ويتعلق الأمر بسلسلة الهواتف الذكية “ريدمي نوت 11” الشهيرة، والتي تتميز بمواصفات وخصائص عالية، فهي مزودة بآلة تصوير وكاميرا رئيسية احترافية بدقة 108 ميجابكسل، إضافة إلى لاقط عالي الجودة، وهو ما يتيح إمكانية الحصول على صور رائعة بمستوى رفيع منأكمل القراءة »
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