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أسواق

تشكيلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ “‬شياومي‭” ‬في‭ ‬السوق

منذ 34 ثانية
أطلقت‭ ‬علامة‭ “‬شياومي‭” ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المغربية‭. ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بسلسلة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ “‬ريدمي‭ ‬نوت‭ ‬11‭” ‬الشهيرة،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بمواصفات‭ ‬وخصائص‭ ‬عالية،‭ ‬فهي‭ ‬مزودة‭ ‬بآلة‭ ‬تصوير‭ ‬وكاميرا‭ ‬رئيسية‭ ‬احترافية‭ ‬بدقة‭ ‬108‭ ‬ميجابكسل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاقط‭ ‬عالي‭ ‬الجودة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬رائعة‭ ‬بمستوى‭ ‬رفيع‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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