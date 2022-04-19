الرياضة
معسكر لمنتخب التايكووندو بمانشستر
اختارت جامعة التايكووندو إقامة تربص إعدادي للمنتخب الوطني، بمانشستر الإنجليزية، ابتداء من 23 أبريل الجاري، بدعوة من المنتخب الإنجليزي. وأكد بلاغ للجامعة أن هذا التربص، “يدخل ضمن المحطات الإعدادية للمنتخب الوطني في أفق المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أواخر يونيو المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقررة نهاية يوليوزأكمل القراءة »
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