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الرياضة

“الماص” يمهد لبناء مركز تكوين

منذ 25 ثانية
تمكن المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم من اقتناء بقعة أرضية مساحتها ستة هكتارات، بقيمة 580 مليونا، من أجل إنشاء مركز التكوين الخاص بالنادي. وسيدفع المجلس البلدي 200 مليون من قيمة البقعة، ناهيك عن 250 مليونا من مستشهر للفريق، فيما تكفل إسماعيل الجامعي، رئيس الفريق الفاسي، بدفع 130 مليونا من مالهأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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