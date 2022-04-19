حوادث
إنقاذ “حراكة” مغاربة بسواحل غرناطة
ضبطوا على متن قارب مزود بمحرك قوي يحاولون دخول الأراضي الإسبانية خلسة عبر مضيق جبل طارق أوقفت فرقة بحرية تابعة للحرس المدني الإسبانى، مساء السبت الماضي، 20 مهاجرا سريا مغربيا، من بينهم قاصران و3 نساء، وضبطتهم على متن قارب مزود بمحرك قوي يحاولون الدخول إلى الأراضي الإسبانية خلسة عبر مضيقأكمل القراءة »
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