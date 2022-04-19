حوادث
دركي يقود شبكة دولية للمخدرات
اشتغل بالجهاز 14 سنة والدرك حجز لديه طنين من الشيرا المعبأة للتصدير أظهرت تحقيقات أجرتها الضابطة القضائيةبالقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بالتنسيق مع الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، في واقعة حجز حوالي طنين من الشيرا معبأة للتصدير الدولي، أن الموقوف الذي كان ينقل الممنوعات، وسقط في يدأكمل القراءة »
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