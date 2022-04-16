ملف الصباح
كصوان والخالدي… نجما الرباط
الأول يقلد السديس والثاني كفيف وفاز بجوائز دولية أحمد الخالدي ياسين كصوان في قلب العاصمة الرباط، يقع مسجد صغير يحمل اسم إسماعيل فرج، وهو اسم غير معروف وغير متداول وسط المصلين، عشاق التراويح، الذين أطلقوا على المسجد تسمية محطة وقود شركة دولية، أواسم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق الذيأكمل القراءة »
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