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كصوان‭ ‬والخالدي‭… ‬نجما‭ ‬الرباط

منذ ساعتين
أحمد‭ ‬الخالدي
الأول‭ ‬يقلد‭ ‬السديس‭ ‬والثاني‭ ‬كفيف‭ ‬وفاز‭ ‬بجوائز‭ ‬دولية أحمد‭ ‬الخالدي ياسين‭ ‬كصوان في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط،‭ ‬يقع‭ ‬مسجد‭ ‬صغير‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬إسماعيل‭ ‬فرج،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬وغير‭ ‬متداول‭ ‬وسط‭ ‬المصلين،‭ ‬عشاق‭ ‬التراويح،‭ ‬الذين‭ ‬أطلقوا‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬تسمية‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬شركة‭ ‬دولية،‭ ‬أواسم‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبق‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »


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