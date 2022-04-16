الرياضة
الرجاء يقارع بطل إفريقيا
الفريق الأخضر يسترجع جبيرة ومتولي ويفتقد النهيري والعرجون يتواجه الرجاء الرياضي مع الأهلي المصري، بطل إفريقيا، اليوم (السبت)، في الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بملعب السلام وسط العاصمة القاهرة. وأنهى رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء، استعدادات الفريق للمباراة، أمس (الجمعة)، في حصة تدريبية مغلقة، شهدتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا