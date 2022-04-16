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الرياضة

الرجاء يقارع بطل إفريقيا

منذ ساعتين
الفريق الأخضر يسترجع جبيرة ومتولي ويفتقد النهيري والعرجون يتواجه الرجاء الرياضي مع الأهلي المصري، بطل إفريقيا، اليوم (السبت)، في الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، لحساب ذهاب ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بملعب السلام وسط العاصمة القاهرة. وأنهى رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء، استعدادات الفريق للمباراة، أمس (الجمعة)، في حصة تدريبية مغلقة، شهدتأكمل القراءة »


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