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شجية الإمام إبراهيم تصدح بالقنيطرة
صوته الرخيم وترتيله الأخاذ للقرآن جعلاه الأكثر إمتاعا واستقطابا للمصلين مازالت نجومية أئمة رمضان تتسع من موسم إلى آخر، لوجود مقرئين نجحوا في جذب المصلين، لأصواتهم الشجية والخاشعة، وحضورهم القوي طيلة هذا الشهر الفضيل. ولأن صلاة التراويح أضحت ملاذا للمصلين، من أجل التقرب إلى الله، فإن انتقاء الأئمة، ممنأكمل القراءة »
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