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ملف الصباح

شجية‭ ‬الإمام‭ ‬إبراهيم‭ ‬تصدح‭ ‬بالقنيطرة

منذ ساعتين
ابراهيم‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالحي
صوته‭ ‬الرخيم‭ ‬وترتيله‭ ‬الأخاذ‭ ‬للقرآن‭ ‬جعلاه‭ ‬الأكثر‭ ‬إمتاعا‭ ‬واستقطابا‭ ‬للمصلين‭ ‬ مازالت‭ ‬نجومية‭ ‬أئمة‭ ‬رمضان‭ ‬تتسع‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬لوجود‭ ‬مقرئين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المصلين،‭ ‬لأصواتهم‭ ‬الشجية‭ ‬والخاشعة،‭ ‬وحضورهم‭ ‬القوي‭ ‬طيلة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭.‬ ولأن‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح‭ ‬أضحت‭ ‬ملاذا‭ ‬للمصلين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقرب‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬فإن‭ ‬انتقاء‭ ‬الأئمة،‭ ‬ممن‭أكمل القراءة »


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