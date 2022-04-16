الرياضة
الوداد يستعيد نجومه بالجزائر
الشراشم الغائب الوحيد والفريق يراهن على خبرة لاعبيه يواجه الوداد شباب بلوزداد، مساء اليوم (السبت)، بداية من التاسعة، بملعب 5 يوليوز بالعاصمة الجزائر، في ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال، بحثا عن نتيجة إيجابية، تقربه من نصف النهائي. ويخوض الوداد هذا الدور للموسم السابع على التوالي، بحضور جميع لاعبيه، بعد أنأكمل القراءة »
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