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الصباح الفني

فوضيل‭… ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬السهرات

منذ ساعتين
قال‭ ‬إنه‭ ‬يحضر‭ ‬لأغان‭ ‬دينية‭ ‬ورومانسية‭ ‬و»ديو‮»‬‭ ‬يجمعه‭ ‬بفنان‭ ‬لبناني استأنف‭ ‬المغني‭ ‬الشاب‭ ‬فوضيل،‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬نشاطه‭ ‬الفني‭ ‬وإحياء‭ ‬السهرات‭ ‬والحفلات،‭ ‬وضرب‭ ‬مواعيد‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬للقائه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حفل‭.‬ وأعلن‭ ‬فوضيل‭ ‬احياء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬بالبيضاء‭ ‬ومراكش‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حفلات‭ ‬أخرى‭أكمل القراءة »


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