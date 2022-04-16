الصباح الفني
فوضيل… العودة إلى السهرات
قال إنه يحضر لأغان دينية ورومانسية و»ديو» يجمعه بفنان لبناني استأنف المغني الشاب فوضيل، المقيم في المغرب، نشاطه الفني وإحياء السهرات والحفلات، وضرب مواعيد مع جمهوره للقائه، من خلال أكثر من حفل. وأعلن فوضيل احياء عدد من الحفلات بالبيضاء ومراكش ومدن أخرى، بداية من الشهر الجاري، إضافة إلى حفلات أخرىأكمل القراءة »
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