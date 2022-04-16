الرياضة
الكرة بآسفي… الموت البطيء
فرق في غرفة الإنعاش وأزمة ملاعب بعد سنوات ازدهار بعد سنوات من التألق والازدهار، أصبحت كرة القدم بآسفي تعيش وضعا متدهورا تسببت فيه عدة عوامل بداية من ضعف الموارد المالية وانتهاء بغياب إستراتيجية واضحة لدى المسيرين الحاليين، ما أدى إلى وأد النهضة الكروية التي شهدها الإقليم، وكان أولمبيك آسفي قاطرةأكمل القراءة »
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