الرياضة
35 لاعبا في قائمة المونديال
«فيفا» طلب معلومات كافية عن كل لاعب كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المنظمة لكأس العالم طلبت من الجامعة الملكية المغرية لكرة القدم تحديد لائحة أولية بأسماء اللاعبين، المؤهلين للمشاركة في المونديال بقطر 2022 في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. واشترطت اللجنة المنظمة أن تتضمن اللائحة الأوليةأكمل القراءة »
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