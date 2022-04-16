الرياضة
المصري يلعب ورقة الجمهور أمام بركان
السلطات الأمنية وضعت إجراءات تنظيمية صارمة ومنعت الشعارات السياسية والدعامات الخشبية والبلاستيكية للرايات يلعب النادي المصري البورسعيدي ورقة الجمهور، للضغط على نهضة بركان، من أجل الفوز عليه في مباراة غد (الأحد)، بملعب الجيش ببرج العرب، لحساب ذهاب ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأعلن النادي المصري عن الشروع فيأكمل القراءة »
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