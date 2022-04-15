خاص
مكناس… الورش المفتوح
برنامج تأهيل شامل للمدينة وجاذبية فلاحية وصناعية وسياحية واعدة تتوفر مكناس، العاصمة الإسماعيلية على مؤهلات اقتصادية كبيرة، تؤهلها لتصبح قطبا اقتصاديا على غرار أقطاب البيضاء وطنجة والقنيطرة وفاس، بفضل ما تتوفر عليه من إمكانيات فلاحية وصناعية ومؤهلات سياحية، تجعل منها وجهة للسياح المولعين بالمآثر التاريخية والتعدد الثقافي والنسيج العمراني المتنوع.أكمل القراءة »
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