خاص
مشروع عمل خماسي
أطلق مجلس مدينة مكناس، أخيرا عملية إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة 2022/2027، ويعتبر المشروع وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها، بتنسيق مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية مع الإستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة. وأعلن المجلس أن المشروع سيبدأ بتشخيص الحاجياتأكمل القراءة »
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