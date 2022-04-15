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خاص

باريس الصغيرة… حاضر مشبع بالتاريخ

منذ 3 ساعات
وصفها ميشيل جوبير بالأميرة البدوية والمتحضرة وسط أشجار الزيتون تعتبر مكناس، التي أخذت اسمها من قبائل “مكناسة الزيتون” الأمازيغية، خلال القرن العاشر، إحدى العواصم التاريخية الأربع للمغرب، إلى جانب فاس ومراكش والرباط. ولقبت بالعاصمة الإسماعيلية، استحضارا للتاريخ وللسلطان العلوي المولى إسماعيل، الذي حكم المغرب ما بين 1672 و1727، وجعل منهاأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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