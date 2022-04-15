حوادث
إيقاف متزوج وخليلته بالجديدة
شك الزوجة في تصرفاته مكن من افتضاح ممارساته أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوج يعمل لحاما يتحدر من سيدي بنور رفقة خليلته المطلقة التي تعمل نادلة السجن المحلي، على خلفية تورطهما في قضية خيانة زوجية والمشاركة. وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدائرة الأمنية السادسة حين تقدمت الزوجة بشكايةأكمل القراءة »
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