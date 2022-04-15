بانوراما
تـأثـيـر مـدمـر
“فيسبوك” … الحقيقة المقلقة 5 “فيسبوك” يؤثر على الرأي العام ويحول توجهات الناس واهتماماتهم نقدم في هذه السلسلة من الحلقات، خلاصات كتاب حول موقع التواصل «فيسبوك»، باسم «الحقيقة المقلقة»، صدر نهاية السنة الماضية، وتطرق بالدلائل إلى الأهداف الخفية للموقع الأكثر استعمالا في العالم، إذ وصل عدد مستخدميه إلى ما يقاربأكمل القراءة »
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