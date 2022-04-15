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بانوراما

5 دراهم فارق السعر بين الجملة والتقسيط

منذ 3 ساعات
تجار يؤكدون أن العرض وافر و”الشناقة” والوسطاء يلهبون الأسعار يتجاوز عدد الشاحنات التي ترد على سوق الجملة بالبيضاء 600 شاحنة، يوميا، قادمة من مختلف المناطق الفلاحية بالمغرب لتفريغ حمولاتها من الخضر والفواكه، كما أكد ذلك في تصريح لـ”الصباح” أحد العاملين بالسوق. ويبدأ التجار يتقاطرون على السوق مع الساعات الأولى منأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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