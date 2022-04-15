بانوراما
سيدي عبد الرحمن… العازف
مهن أولياء المغرب 5 كان يصل إلى أقصى درجة الزهد بالموسيقى متخذا المزمار وسيلةً لذلك لم يكن الأولياء الصالحون مجرد أناس زهدوا في الدنيا واختاروا الخلوة والتفرغ للفقه، بل كانوا أناسا يعملون كذلك لسد حاجياتهم ولم يطلبوا المساعدة في ذلك كما يفعل زوار الأضرحة اليوم، بحجة أن أصحابها لهم بركةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا