دوري ابطال أوروبا … ريال مدريد ينتزع بطاقة العبور الى المربع الذهبي

انتزع ريال مدريد الاسباني بطاقة التأهل الى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، برسم إياب ربع النهائي، والتي جرت في معقل الميرنجي “سانتياغو برنابيو”.

وتأهل ريال مدريد، بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهابا بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز “ستامفورد بريدج”.

وسجل لتشيلسي كل من مونت وروديغر وفيرنر في الدقائق (15 و51 و75)، بينما سجل لريال مدريد رودريجو و كريم بنزيما في الدقيقتين (80 و96).

وسيواجه الفريق الملكي في دور النصف ،المتأهل عن المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء بين أتلتيكو مدريد و مانشستر سيتي ، الذي كان قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد .