بانوراما
كوتش: الشخصيات الصعبة ليست مضطربة
قال مهدي العلوي الأمراني، اختصاصي نفسي ومعالج أسري نسقي ل”الصباح”، إن الشخصيات التي توصف ب”الصعبة” ليست مضطربة وإنما تتحلى بصفات تجعل المحيطين بها يعتبرونها كذلك. “لابد من التمييز لأن الشخصية الصعبة لا تعاني اضطرابا، الذي يتطلب حصص علاج ومتابعة دوائية، بل من صفاتها العصبية والانفعال والمزاجية والعناد، كما أن التعاملأكمل القراءة »
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