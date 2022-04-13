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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 3 ساعات
“تـارت” بكريمـة اللـوز  500 غرام من الدقيق 50 غراما من سكر ناعم 250 غراما من الزبدة ماركرين فانيلا القليل من الملح 4 غرامات من خميرة الحلويات بيضتان القليل من الحليب لجمع العجين مقادير الكريمة: 250 غراما من اللوز المحمر والمطحون بالقشور كأس سكر خشن ما يعادل 150 غراما 3 بيضاتأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات


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