بانوراما
وصفات كراميلا
“تـارت” بكريمـة اللـوز 500 غرام من الدقيق 50 غراما من سكر ناعم 250 غراما من الزبدة ماركرين فانيلا القليل من الملح 4 غرامات من خميرة الحلويات بيضتان القليل من الحليب لجمع العجين مقادير الكريمة: 250 غراما من اللوز المحمر والمطحون بالقشور كأس سكر خشن ما يعادل 150 غراما 3 بيضاتأكمل القراءة »
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