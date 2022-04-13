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بانوراما

الحـاج فاتـح… الغـلاء والاكتظـاظ

منذ 3 ساعات
أسعار الأسماك تلتهب والطماطم”سيدة” الخضر تصل إلى 14 درهما لم تمنع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، من الإقبال الكبير على سوق الحاج فاتح، بالألفة، من قبل قاطني الأحياء المجاورة للسوق، بالنظر إلى توفره على كل ما يتطلبه الزبون، خلال شهر رمضان، خاصة الأسماك واللحوم والدواجن، إلى جانب الخضر والفواكه. وتختنق الشوارعأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات


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