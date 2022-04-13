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بانوراما

نوبات النقرس تمنع الصوم

منذ 3 ساعات
الدكتور المسعودي قال إن عادات رمضانية ترفع حامض اليوريك وتؤثر على المرضى كشف الدكتور بوشعيب المسعودي، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، أن الصوم لا يؤثر على مرضى النقرس ولا يسبب نوبات جديدة، لكن بسبب التغيرات الغذائية خلال رمضان، واعتماد عادات سيئة ومضرة، قد ترتفع نسبة حامض اليوريك في الدم،أكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات


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