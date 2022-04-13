بانوراما
نصائح ادهشور*
استهلاك التمور على مدار السنة تعتبر التمور من المواد الغذائية التي لا مثيل لها، نظرا لفوائدها الكثيرة، من أجل ذلك ينصح باستهلاكها على مدار السنة، وليس فقط خلال رمضان. وتوصي الهيآت العلمية والطبية بضرورة استهلاك كمية يومية من الألياف للوقاية من العديد من الأمراض، منها أمراض القلب والشرايين وبعض أنواعأكمل القراءة »
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