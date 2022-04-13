مجتمع
حفل تخرج المتدربين بمنتجع مازاغان
شهد مركز المؤتمرات بمنتجع مازاغان، الخميس الماضي، تنظيم حفل تخرج الدفعة الأولى لسنة 2021-2022 من مركز التكوين بالتمرس، حيث تم منح 54 دبلوما للناجحين، موزعين على ثلاثة قطاعات حيوية تخص مهن الطبخ والخدمة وخدمة الغرف. ويهدف إحداث مركز التكوين بالتمرس الذي تم افتتاحه شهر أبريل 2021، إلى تدريب الموارد البشريةأكمل القراءة »
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