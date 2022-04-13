مجتمع
صيدليات “مهجورة” مهددة بالإغلاق
أصحابها تحولوا إلى منعشين عقاريين وفلاحين ومربي نحل رصدت وزارة الداخلية صيدليات مسيرة من قبل زوجات وأقارب صيادلة، تحولوا إلى منعشين عقاريين وفلاحين كبار، يستثمرون في تربية النحل وزراعة الموز والبرتقال والأفوكا. جاء ذلك، بناء على مراسلة توصلت بها وزارة الداخلية من هيأة الصيادلة، التي طلبت معلومات وأرقاما حول مهنيينأكمل القراءة »
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