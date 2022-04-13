الأولى
340 مليارا خسائر الدولة في المنازعات
76 في المائة تهم القطاعات الوزارية و13 تخص المجالس الترابية لم تتمكن المؤسسات الدستورية من وضع حد لخسارة الملايير في المنازعات القضائية، رغم بحث رؤساء الحكومات وعشرات الوزراء عن حلول لتفادي صرف المال العام على أداء تعويضات للشركات والمواطنين. في هذا السياق، كلفت الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والقطاعاتأكمل القراءة »
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