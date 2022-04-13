fbpx
الأولى

340 مليارا خسائر الدولة في المنازعات

منذ 3 ساعات
76 في المائة تهم القطاعات الوزارية و13 تخص المجالس الترابية لم تتمكن المؤسسات الدستورية من وضع حد لخسارة الملايير في المنازعات القضائية، رغم بحث رؤساء الحكومات وعشرات الوزراء عن حلول لتفادي صرف المال العام على أداء تعويضات للشركات والمواطنين. في هذا السياق، كلفت الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والقطاعاتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة