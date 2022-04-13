بانوراما
ميلودة والذئب
“العيطة” قصص حقيقية 1 أبهرت القضاة بجمالها لما أزالت الوشاح عن وجهها لكن ذلك لم يمنعهم من إدانتها ارتباط “العيطة” والفن الشعبي عموما بوجدان المغاربة، لا يعود بالضرورة إلى أنه مجرد إيقاعات موسيقية تغريك بالرقص والتفنن في ترديد «البراول» واستنباط الحكم منها، بل لأن هذا الفن هو تجسيد حقيقي لحياتهمأكمل القراءة »
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