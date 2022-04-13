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سلاح فلسطين في حرب الكراسي الجامعية

منذ 4 ساعات
صراع يفتح الباب أمام استعراض قوة فصيل طلابي مسيطر وتوقيف الدراسة بابن طفيل وصلت ضراوة حرب المواقع والكراسي في الجامعات حد تعليق الدراسة كما هو الحال في ما وقع، أول أمس (الاثنين)، في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة التي توقفت بها الدراسة إلى غاية الاثنين المقبل بسبب مناورات أساتذة طامعين فيأكمل القراءة »


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