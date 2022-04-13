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“تسونامي” يضرب وزارة المالية
ضرب «تسونامي» عنيف وزارة الاقتصاد والمالية، مخلفا خسائر في صفوف كبار بعض مديري المديريات المركزية، الذين أحيلوا على التقاعد، فيما آخرون يبحثون عن التمديد بكل الوسائل، رغم وصولهم إلى سن لم تعد تجدي نفعا على مستوى المردودية الإدارية. وبعدما غادر زهير الشرفي، وهو وجه معروف في الوزارة نفسها، بعدما اشتغلأكمل القراءة »
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