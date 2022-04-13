الأولى
تحت الدف
بدت البيضاء، أول أمس (الاثنين)، مثل ساحة حرب، بسبب الازدحام الكبير في الشوارع، خاصة أن الأمر تزامن مع عودة التلاميذ إلى فصول الدراسة بعد العطلة. اختلط الحابل بالنابل، واكتظت الطرقات والشوارع بالسيارات والحافلات، بعد توقف حركة السير، ووجد السائقون أنفسهم مرهونين لساعات في المكان نفسه. لقد تخلى المسؤولون والمنتخبون عنأكمل القراءة »
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