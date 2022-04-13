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دراسة: تواصل الحكومة “ما كافيش”

منذ 4 ساعات
61 في المائة غير راضين ونسبة الامتعاض تصل إلى أزيد من 70 في المائة عند الشباب عانى جزء كبير من المغاربة، بسبب ضعف التواصل الحكومي، خاصة في فترة الجائحة، التي افتقدت فيها الحكومة إلى بوصلة التواصل، وواصلت سياسة القرارات الليلية، وغيرها من الأزمات التواصلية، التي عجلت برحيل الحكومة السابقة، ودفعأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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