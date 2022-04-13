الأولى
دراسة: تواصل الحكومة “ما كافيش”
61 في المائة غير راضين ونسبة الامتعاض تصل إلى أزيد من 70 في المائة عند الشباب عانى جزء كبير من المغاربة، بسبب ضعف التواصل الحكومي، خاصة في فترة الجائحة، التي افتقدت فيها الحكومة إلى بوصلة التواصل، وواصلت سياسة القرارات الليلية، وغيرها من الأزمات التواصلية، التي عجلت برحيل الحكومة السابقة، ودفعأكمل القراءة »
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