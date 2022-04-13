الأولى
التزوير يورط خبيرا
ورط خبير مالك عقار ضواحي سطات، إذ رغم أنه مالك حق، وجد نفسه مدانا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مهمة. بتهمة الترامي على ملك الغير، بناء على خبرة متلاعب فيها، اعتمد فيها الخبير على شهود زور ووثائق مطعون فيها بالزور. ويسارع مالك العقار، مساحته ثلاثة هكتارات، الزمن لتأكيد براءتهأكمل القراءة »
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