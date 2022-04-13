حوادث
تزوير محضر يورط عونا قضائيا
أنجزه دون إجراء العملية لخدمة مصلحة شركة للتحصيل وخطأ في التاريخ فضح التزييف أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن آسفي، أخيرا، عونا قضائيا ومستخدما لشركة مكلفة بالتحصيل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، لتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله للتحايل على القانون. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلوماتأكمل القراءة »
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