الأولى
وزراء في الطريق نحو القضاء
شبهات حول فترة تسييرهم وتحقيقات ماراثونية لكشف خيوط تورطهم تجري مصالح الفرقة الوطنية أبحاثا ماراثونية وعلى أكثر من مستوى، في ملفات تتعلق بوجود شبهات جنائية بتبديد المال العام، مرتبطة بأكثر من مسؤول، بينما تسير ملفات ثلاثة وزراء نحو استكمال إجراءات البحث التي يشرف عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.أكمل القراءة »
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