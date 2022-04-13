أخبار الصباح

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< أمازيغية تعثرت عملية الترجمة الفورية من العربية إلى الأمازيغية، والعكس صحيح، في جلسة أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب. وقالت مصادر "الصباح" إن السبب يعود لعدم اعتماد مكتب المجلس على مترجمين محلفين، ورجحت برلمانية تحدثت لـ "الصباح" أن أحدهم يشتغل بالقناة الأمازيغية. وقال برلماني آخر إنه لمس حدوث خلط بين اللهجاتأكمل القراءة »
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