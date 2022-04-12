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أسواق

بورصة‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الارتفاع

منذ 15 ساعة
بورصة‭ ‬الدارالبيضاء‭  (‬خاص‭)‬
الحجم‭ ‬الاجمالي‭ ‬للتداولات‭ ‬بلغ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬641‭ ‬مليون‭ ‬درهم أنهت‭ ‬بورصة‭ ‬البيضاء،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الممتد‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الارتفاع،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬مؤشرها‭ ‬الرئيسي‭ “‬مازي‭” ‬ربحا‭ ‬بـ0‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬946‭.‬49‭ ‬نقطة‭.‬ بدوره،‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ (‬MSI 20‭) ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬أداء‭ ‬20‭ ‬مقاولة‭ ‬مدرجة‭ ‬بالبورصة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭أكمل القراءة »


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