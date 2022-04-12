أسواق
بورصة البيضاء على وقع الارتفاع
الحجم الاجمالي للتداولات بلغ أزيد من 641 مليون درهم أنهت بورصة البيضاء، الأسبوع الممتد بين 4 إلى 8 أبريل الجاري، على وقع الارتفاع، إذ حقق مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بـ0.8 في المائة إلى 12.946.49 نقطة. بدوره، ارتفع مؤشر (MSI 20) الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خلال الفترة ذاتها،أكمل القراءة »
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