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“ويكاند مسرحي” بأيت أورير
تنظم فرقة أرتو للمسرح وفنون العرض بأيت أورير، ضواحي مراكش، “ويكاند” مسرحي رمضاني، بالتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة جهة مراكش اسفي، والمجلس الجماعي، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة أيت اورير. هذه التظاهرة المسرحية الرمضانية، تنظم تحت شعار”من أجل تأسيس فعل مسرحي ثقافي جاد”، وذلك يومي 16 و17 أبريلأكمل القراءة »
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