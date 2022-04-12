وطنية
وزراء يشكون من “النيران الصديقة”
بعضهم بحث عن السند خلال اجتماع الأغلبية وبرلمانيون يطالبون بحرية الانتقاد تقدم العديد من الوزراء، أخيرا، لزعماء الأغلبية في اجتماعات مختلفة، بشكايات بسبب حدة الانتقادات الموجهة إليهم، خاصة منهم «التقنوقراط»، الذين تمت «صباغتهم»، والذين لم يألفوا أجواء العمل السياسي الذي يتطلب القدرة على تحمل الانتقادات اللاذعة، وتملك خاصية المواجهة اللفظيةأكمل القراءة »
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