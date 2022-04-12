حوادث
دهس بسيارة المصلحة يكشف خروقات العشوائي
ضحية فضحت عون سلطة أمام رؤسائه فانتقم منها بعد مغادرتها الباشوية فضحت عملية دهس أم لأربعة أطفال من قبل عون سلطة بمديونة، باستعمال سيارة المصلحة، تلاعبات وخروقات شابت عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، إذ دفعت ثمن احتجاجها بشدة على إقصائها من العملية رغم توفرها على الشروط كاملة، واستفادة غرباءأكمل القراءة »
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