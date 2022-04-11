رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزير العدل بقطر

تعزيزا للتعاون القضائي بين المملكة المغربية ودولة قطر، أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع مسعود بن محمد العامري، وزير العدل بقطر ووفد مرافق له.

وقدم رئيس النيابة العامة لمحة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال العدالة منذ إقرار دستور 2011 الذي نص على التعاون بين السلط.

وخلال هذا اللقاء بسط رئيس النيابة العامة أمام وزير العدل القطري المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.

من جهته أشاد المسؤول القطري بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وقدم كذلك لمحة عن التنظيم القضائي ببلاده بما في ذلك عمل مختلف الأجهزة القضائية.

وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان، تطوير آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.